Закривається один з пунктів пропуску в окупований Крим

Пункт пропуску "Чаплинка" на адміністративному кордоні з окупованим Кримом припиняє свою роботу, повідомляє﻿ Херсонський прикордонний загін Держприкрдонслужби.

Пропуск людей і транспорту через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Чаплинка" припиняється в ніч на 19 жовтня.

Перетнути адмінмежу з АТ Крим можна через пункти "Каланчак" або "Чонгар", які продовжують функціонувати в штатному режимі.

Рішення про закриття пункту прийняли в Херсонській ОДА з погодженням Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.