Виключення України із "зеленого" списку не скасовує безвіз - МЗС

У Міністерстві закордонних справ пояснили ситуацію щодо можливого виключення України зі списку країн "зеленої" зони через погіршення ситуації з коронавірусом, повідомляє Лівий берег.

Речник українського МЗС Олег Ніколенко запевнив, що навіть якщо таке рішення буде ухвалено, безвізовому режиму це нічим не загрожує.

"Важливо розуміти, що в разі ухвалення, рішення ЄС про виключення України із "зеленої зони" не скасовує безвіз, воно лише вводить тимчасові обмеження на несуттєві (туристичні) поїздки задля протидії поширенню коронавірусної хвороби. Рішення так само може бути пізніше переглянуте під час наступного оновлення списку в разі, якщо епідемічна ситуація покращиться" , - пояснив речник МЗС.

Він додав, що в разі ухвалення рішення ЄС не встановлює автоматично нові правила перетину кордону, а лише надає рекомендацію державам-членам Євросоюзу. Остаточне рішення про дозвіл чи обмеження того чи іншого типу поїздок громадян України кожна держава-член ЄС ухвалює окремо на національному рівні.

"Досвід деяких наших сусідів, які у попередні тижні вже були виключені із "зеленого списку" ЄС, демонструє, що не слід очікувати тотального закриття кордонів як торік" , - зазначив Ніколенко.

Учора кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк повідомив, що ЄС планує виключити Україну зі списку країн "зеленої зони". Наша країна перебувала у списку країн, громадянам яких можна подорожувати до країн ЄС без COVID-обмежень. Однак "сплеск кількості випадків останнім часом означає, що країна більше не залишатиметься у переліку”.