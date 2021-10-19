Українська тенісистка перемогла росіянку на "Кубку Кремля"

Приємною сенсацією завершився матч першого кола турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Москві за участю українки Ангеліни Калініної (№57 в світовому рейтингу) і росіянки Дар'ї Касаткиної (№28). 24-річна уродженка Нової Каховки впевнено переграла більш титуловану суперницю в двох сетах – 6:2, 6:3, повідомляє Обозреватель.

Також вдало стартувала в основній сітці "Кубка Кремля" досвідчена Леся Цуренко (№145). Українка розібралася з китаянкою Кінвен Чжен (№158) – 6:4, 6:3. Причому, дівчина з Волині в столиці Росії подолала і кваліфікацію.

Призовий фонд турніру становить 565 тисяч доларів. За вихід у другий раунд наші тенісистки заробили по 8200 доларів.

Ще одна українка, Даяна Ястремська (№76), не змогла перемогти в понеділок. Одеситка в боротьбі поступилася росіянці Анні Калинській (№101) – 6:7 (5:7), 4:6, проте плвезла з Москви 6650 доларів.

У ці ж дні на турнірі в іспанському Тенеріфе зіграє наша найкраща тенісистка – 26-річна Еліна Світоліна (№6).

На початку жовтня друга ракетка світу, білоруска Аріна Соболенко, що заперечувала коронавірус, заразилася ним.