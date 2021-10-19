Консиліум лікарів вирішить питання про госпіталізацію Саакашвілі

Консиліум лікарів з питання стану здоров'я колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі відбудеться 19 жовтня.

Про це розповів журналістам особистий лікар експрезидента Ніколоз Кіпшидзе.

"Поки що невідомо, в який час дня відбудеться консиліум, але на ньому буде ухвалено рішення - госпіталізувати чи ні Міхеіла Саакашвілі" , - сказав Кіпшидзе після відвідування Руставської в'язниці.

За його словами, Саакашвілі готовий здати будь-які аналізи і пройти будь-які випробування. Говорячи про загальний стан Саакашвілі на 18-й день оголошеного голодування, лікар зазначив, що "сьогодні сходами він йшов краще, ніж учора".

Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його затримали у Тбілісі. Наразі Саакашвілі перебуває у в'язниці в місті Руставі. У Грузії Саакашвілі є фігурантам декількох кримінальних справ. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, щойно він перейде кордон. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення на його адресу сфальсифікованими.