Очільник Пентагону прибув до України

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув з візитом до Києва.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

"Прилетів до Києва. Я тут, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку суверенітету, територіальній цілісності та євроатлантичним устремлінням України, і висловити нашу прихильність зміцненню здатності України стримувати подальшу агресію Росії" , - написав він.

Як відомо, Ллойд Остін під час візиту зустрінеться з міністром оборони України Андрієм Тараном і президентом Володимиром Зеленським.