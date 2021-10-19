Очільник Пентагону прибув до України
Міністр оборони США Ллойд Остін прибув з візитом до Києва.
Про це він повідомив у своєму Twitter.
"Прилетів до Києва. Я тут, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку суверенітету, територіальній цілісності та євроатлантичним устремлінням України, і висловити нашу прихильність зміцненню здатності України стримувати подальшу агресію Росії", - написав він.
Як відомо, Ллойд Остін під час візиту зустрінеться з міністром оборони України Андрієм Тараном і президентом Володимиром Зеленським.