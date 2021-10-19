Японська компанія почала випробування нової COVID-вакцини

Японська компанія-стартап у області біотехнологій VLP Therapeutics Japan оголосила про початок клінічних випробувань коронавірусної вакцини на базі інформаційної або матричної РНК, що вимагає менших доз, ніж нині існуючі подібні вакцини, повідомляє Укрiнформ.

Як і вакцини компаній Pfizer-BioNTech і Moderna, експериментальна вакцина японської компанії заснована на технології мРНК, що дозволяє передачу генетичної інформації.

Ця вакцина містить інструкції в мРНК по самовідтворенню протягом певного періоду. Це означає, що для досягнення бажаного результату достатньо менших доз.

Компанія повідомила, що перша стадія клінічних випробувань почалася в лікарні університету Оіта на південному заході Японії в минулий вівторок. Це п'ята за рахунком компанія в Японії, яка проводить клінічні випробування виробленої всередині країни вакцини від коронавируса.

VLP Therapeutics Japan розраховує, що вакцина буде доступна до використання до кінця 2022 року.