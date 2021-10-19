Представництво ЄС закликало ВР ухвалити поправки до закону про НАБУ

Представництво Європейського Союзу в Україні закликало Верховну Раду вже у вівторок ухвалити поправки №5459-1 до закону про Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), повідомляє Интерфакс-Украина.

"Важливо, аби поправки 5459-1 до закону про НАБУ були ухвалені Верховною Радою сьогодні. Це гарантуватиме незалежність і ефективність Національного антикорупційного бюро, ключового для досягнення відчутних результатів у протидії корупції високого рівня. ЄС розраховує на відданість Верховної Ради цій боротьбі", – ідеться в повідомленні на сторінці представництва у Twitter у вівторок.

21 травня Верховна Рада прийняла за основу законопроект №5459-1 про приведення у відповідність з Конституцією України закону про Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

Законопроект пропонує змінити статус НАБУ і зробити його центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом (сьогодні НАБУ є державним правоохоронним органом - ред.). Відповідно до запропонованих змін, Кабмін координує роботу НАБУ в межах і в порядку, встановлених цим законом, але положення про НАБУ уряд не стверджує. У законопроекті наголошується, що акти НАБУ не можуть бути скасовані повністю або в окремій частині Кабінетом міністрів.

Також пропонуються зміни до пункту про призначення і звільнення директора НАБУ Кабінетом міністрів (в чинному законі це робить президент - ред.). Законопроект уточнює, що директор НАБУ може бути звільнений з посади доти згідно підставах і в порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Як зазначено в документі, конкурсний відбір на посаду директора НАБУ організовує і проводить конкурсна комісія, до якої входять шість чоловік, з яких три члена комісії пропонує Кабінет міністрів України і ще три - партнери по розвитку, які надавали Україні міжнародну технічну допомогу в запобіганні і протидії корупції.

Конкурсна комісія вносить подання про призначення кандидатів на посаду директора НАБУ прем'єр-міністру, який зобов'язаний протягом 10 днів внести відповідне подання на розгляд Кабміну. Уряд на відкритому засіданні призначає одного з двох представлених конкурсною комісією кандидатів директором НАБУ.