Яма показав, на якого домашнього улюбленця його вмовили дружина з сином

Через шалений графік і гастролі зірки українського шоу-бізу рідко заводять домашніх улюбленців. Серед тих, хто не ризикував брати на себе таку відповідальність був Влад Яма. Однак дружина Ліліана і син Леон вмовили його на песика, повідомляє 24 Канал.

Зіркова сім'я завела домашнього улюбленця. Дружина і син судді "Танців з зірками" два роки вмовляли його придбати песика породи пушон. Врешті-решт він погодився.

"Я впирався два роки, але вони були в більшості. Ні, я люблю собак, але з нашим графіком був упевнений, що це неможливо," , – поділився Влад Яма.

Танцівник стверджує, що "неймовірно ніжна, добра, розумна й вихована" дівчинка зробила їхню родину щасливішою. Зараз він разом з фанами вигадує для неї яскраве ім'я. Фоловери пропонують різні варіанти – від Ямки до Батману.