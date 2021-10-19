Більше половини енергоблоків державних ТЕС не працюють

Кожен другий енергоблок Державної компанії "Центренерго" 19 жовтня не працює через відсутність палива-вугілля та природного газу, свідчать дані системного диспетчера НЕК "Укренерго", повідомляє УНІАН.

Станом на 10:30 вівторка, працюють тільки 3 з 23 енергоблоків державних ТЕС (13%).

На кожній з трьох ТЕС працює по одному енергоблоку сумарним навантаженням 631 МВт.

Решта блоків або не можуть нести навантаження через відсутність палива, або знаходяться на поточних і аварійних ремонтах.

Як повідомлялося, влітку 2021 року українські ТЕС зіткнулися з дефіцитом вугілля через неможливість його закупівлі через аномально низькі ціни на електроенергію.

Ситуація з цінами на електроенергію стабілізувалася в серпні 2021 року. Приватні компанії почали активно контрактувати вугілля з імпорту, в свою чергу державні ТЕС як і раніше відчувати гострий дефіцит вугілля.