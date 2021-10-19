У скільки помічники Тищенко обходяться бюджету України – розслідування

Журналісти дізналися, що народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко взяв у помічники свого бізнес-партнера Олександра Сітака. Він за неповних 2 роки роботи отримав з бюджету України 1,1 млн гривень зарплати – тобто, приблизно 45 тисяч на місяць, повідомляє УНИАН.

Як ідеться в сюжеті BIHUS info, також на Сітака записана нерухомість, якою користується Тищенко.

Як розповіли журналісти, Олександр Сітак спільно з дружиною Тищенко Аллою Барановською є співвласником ресторану "Рішельє". Крім того, після приходу до Верховної Ради Тищенко переписав на дружину весь свій бізнес.

Брат Сітака Віталій спільно з Барановською володіє рестораном "Велюр". Також квартира в Києві, де живе Тищенко з сім'єю, належить Віталію Сітаку. Крім того, нардеп часто буває в будинку в столиці, який за документами також належить Сітаку.

Однак, сам депутат не прокоментував журналістам роботу його партнера, оскільки не дослухав питання, бо йому нібито подзвонили.

Крім Сітака, у Тищенко за строковим трудовим договором на постійній основі помічником значиться Юлія Загінай. А взагалі на громадських засадах у "слуги" числяться 9 помічників.