"Слуга народу" обізвав померлого Ройтбурда "педофілом та наркоманом"

Нардеп від Слуги народу Артем Дмитрук назвав "педофілом та наркоманом" відомого українського художника Олександра Ройтбурда, який помер 8 серпня, повідомляє Новое время.

Відповідний допис депутата з’явився в Facebook.

За словами "слуги народу", він підписував звернення на ім'я президента України про те, щоб присвоїти Одеському художньому музею статус національного, але не на честь Ройтбурда.

Дмитрук стверджує, що "зробить все", щоб процедура щодо присвоєння музею імені Ройтбурда не здійснилася.

Одеський художній музей отримав статус національного через два місяці після смерті його директора, художника Олександра Ройтбурда. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Зеленський також доручив Одеської обладміністрації та облраді опрацювати в установленому порядку питання про присвоєння музею імені художника Олександра Ройтбурда.