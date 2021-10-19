Фото дикої природи, які хочеться розглядати довше

Фотографії тварин - це дуже мило. Але особливо здорово, коли вони показують, як різноманітна і красива життя на нашій планеті, і надихають дбайливіше до неї ставитися, повідомляє Beltaplus.

Як, наприклад, один із значущих і відомих фотоконкурсів - BigPicture: Natural World Photography Competition. Він проводиться щорічно протягом вже років. Журі отримує тисячі знімків з усього світу, щоб вибрати з них найкращі. Роботи переможців виставляються в Каліфорнійській академії наук.

Гран-прі 2021 року виграла фотографія самки з дитинчам на згорілої плантації евкаліпту. За два роки (2019-2020) лісових пожеж в Австралії загинули майже 3 мільйони кенгуру.

Jo-Anne McArthur. Маллакоота, Австралия

Переможцем в категорії Terrestrial Wildlife став знімок ведмедя на ім'я Бос, який обтрусився під час вивудження ікри лосося з річки.

Michelle Valberg. Тропічний ліс Великого Ведмедя, Канада

Далі фотографії, які увійшли до фіналу конкурсу в категорії «Дика природа».

Mac Stone. Святилище Штопор-Болото, США

Petr Bambousek. Бока-Тапада, Коста-Ріка