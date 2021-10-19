ВР обговорює кандидатури на посаду першого віце-спікера парламенту
Верховна Рада у вівторок продовжила розгляд питання про обрання першого заступника голови парламенту, який почала 8 жовтня, повідомляє Інтерфакс-Україна.
На цю посаду претендують два кандидати: Олександр Корнієнко (перший заступник глави фракції "Слуга народу") і Софія Федина (фракція "Європейська солідарність").
Серед основних завдань на посаді першого віце-спікера Корнієнко бачить реформування парламенту, зокрема Регламенту.
"У нас повинно вистачити політичної волі і експертизи реформувати і Регламент Верховної Ради. Необхідна ... реформа парламентських процедур і процесів", - сказав Корнієнко на пленарному засіданні парламенту у вівторок.
Народний депутат висловився за проведення щомісяця у Верховній Раді Дня опозиції і за підготовку прийняття закону про опозицію.
За словами Федини, парламент повинен стати
"активним захисником України на міжнародній арені, особливо в контексті довіри наших партнерів до нас". Вона назвала "дикою" ситуацію зі спробою прикрити злив спецоперації із затримання "вагнерівців", а також
"замовчування "Офшор 95", який вбиває імідж України і підриває довіру інвесторів".