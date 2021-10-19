ВР обговорює кандидатури на посаду першого віце-спікера парламенту

Верховна Рада у вівторок продовжила розгляд питання про обрання першого заступника голови парламенту, який почала 8 жовтня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

На цю посаду претендують два кандидати: Олександр Корнієнко (перший заступник глави фракції "Слуга народу") і Софія Федина (фракція "Європейська солідарність").

Серед основних завдань на посаді першого віце-спікера Корнієнко бачить реформування парламенту, зокрема Регламенту.

"У нас повинно вистачити політичної волі і експертизи реформувати і Регламент Верховної Ради. Необхідна ... реформа парламентських процедур і процесів" , - сказав Корнієнко на пленарному засіданні парламенту у вівторок.

Народний депутат висловився за проведення щомісяця у Верховній Раді Дня опозиції і за підготовку прийняття закону про опозицію.