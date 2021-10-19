Стефанчук порушив регламент Погоджувальної ради - Разумков

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів про прийняття законопроєкту про олігархів і хто повинен його підписувати, повідомляє Вести.

"Не розумію як сьогодні (19 жовтня) буде працювати Рада, тому що вчора на погоджувальній раді не було прийнято порядок денний. Минулого рауз саме за це мене відсторонили від ведення засідання парламенту. Колеги вже обговорюють відсторонення Стефанчука" , - повідомив ексспікер Ради .

Крім того, Дмитро Разумков уточнив, що парламент у вівторок, 19 жовтня, найімовірніше відхилить 12 блокувальних постанов законопроєкту. При цьому політик запевнив, що законопроєкт про олігархів має права підписувати тільки він.