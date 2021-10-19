Дилер Kia почав продавати McLaren і Lamborghini

Один з дилерів Kia в Нью-Джерсі (США) - Kia of Riverdale - прославився завдяки продажу дорогих екзотичних автомобілів поряд зі звичною модельної лінійкою марки, повідомляє Автоцентр.

Це дозволило власнику центру Джеремі Рошель «оживити» бізнес, оскільки покупці не відчувають тиску з боку. Вони просто приходять подивитися доступний автомобіль, де як би між іншим бачать дорожчі.

Зараз салон пропонує кілька Lamborghini, чотири McLaren, стільки ж автомобілів Porsche, п'ять BMW M-серії, сім Audi RS, два суперкара Nissan GT-R і Tesla Model S Plaid. Це далеко не весь перелік. Окремо можна відзначити два Bentley, Maybach і Lamborghini Aventador SV.

При цьому чоловік повністю задоволений своєю цільовою спеціалізацією - автомобілями Kia. Він зазначає, що його партнери вибрали продаж автомобілів інших марок - Nissan, Mitsubishi і Volkswagen. Рошель і ще два його партнери перебувають в різних містах. Це дозволило їм охопити ще більше потенційних покупців різних вікових груп і достатку. Крім того, вони постійно обмінюються доступними автомобілями, оскільки їх продаж - це 20 відсотків щомісячного обороту.

Деяким клієнтам може здатися, що колекція екзотичних автомобілів простоює в автосалоні для залучення уваги, але це не так. Вони користуються попитом і регулярно знаходять нових власників. При цьому чоловік відзначає, що продаж автоекзотики нічим не відрізняється від продажів Kia.

Багато дилерів, що спеціалізуються на продажу дорогих автомобілів, свідомо сприймаються покупцями як недоступні. Останні просто обходять їх стороною. З автосалоном Джеремі Рошеля все зовсім навпаки.