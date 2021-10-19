Дилер Kia почав продавати McLaren і Lamborghini

Дилер Kia почав продавати McLaren і Lamborghini
Фото: Facebook

Один з дилерів Kia в Нью-Джерсі (США) - Kia of Riverdale - прославився завдяки продажу дорогих екзотичних автомобілів поряд зі звичною модельної лінійкою марки, повідомляє Автоцентр.

Це дозволило власнику центру Джеремі Рошель «оживити» бізнес, оскільки покупці не відчувають тиску з боку. Вони просто приходять подивитися доступний автомобіль, де як би між іншим бачать дорожчі.

Зараз салон пропонує кілька Lamborghini, чотири McLaren, стільки ж автомобілів Porsche, п'ять BMW M-серії, сім Audi RS, два суперкара Nissan GT-R і Tesla Model S Plaid. Це далеко не весь перелік. Окремо можна відзначити два Bentley, Maybach і Lamborghini Aventador SV.

При цьому чоловік повністю задоволений своєю цільовою спеціалізацією - автомобілями Kia. Він зазначає, що його партнери вибрали продаж автомобілів інших марок - Nissan, Mitsubishi і Volkswagen. Рошель і ще два його партнери перебувають в різних містах. Це дозволило їм охопити ще більше потенційних покупців різних вікових груп і достатку. Крім того, вони постійно обмінюються доступними автомобілями, оскільки їх продаж - це 20 відсотків щомісячного обороту.

Деяким клієнтам може здатися, що колекція екзотичних автомобілів простоює в автосалоні для залучення уваги, але це не так. Вони користуються попитом і регулярно знаходять нових власників. При цьому чоловік відзначає, що продаж автоекзотики нічим не відрізняється від продажів Kia.

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Багато дилерів, що спеціалізуються на продажу дорогих автомобілів, свідомо сприймаються покупцями як недоступні. Останні просто обходять їх стороною. З автосалоном Джеремі Рошеля все зовсім навпаки.

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