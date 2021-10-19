Футболіст ПСЖ Мессі послав Папі Римському подарунок

Незвичайний подарунок отримав в понеділок, 19 жовтня, Папа Римський Франциск. Під час візиту до Ватикану прем'єр-міністра Франції Жака Кастекса понтифіку вручили амуніцію знаменитого аргентинського футболіста Ліонеля Мессі з його автографом, повідомляє Обозреватель.

З літа 2021 року шестиразовий володар "Золотого м'яча", призу найкращому футболістові планети, виступає за французький ПСЖ. Також новина поширив і паризький клуб.

Мессі подарував понтифіку свою футболку. Джерело: Сторінка ПСЖ у Twitter

Нагадаємо, що нинішній Папа Римський – за національністю аргентинець, співвітчизник Ліонеля.

Футболка Мессі в подарунок Папі. Джерело: Сторінка Ватикану в Twitter

Аудієнція чиновника у Папи Римського була присвячена сторіччю відновлення дипломатичних відносин між Францією і Ватиканом і тривала 35 хвилин.

У вівторок, 19 жовтня, ПСЖ приймає в Лізі чемпіонів німецький "Лейпциг". Поки що Лео зіграв нову команду п'ять матчів і забив один м'яч.

Також ми писали, як пройшов суперматч ПСЖ – "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів: неймовірний промах і дебютний гол Мессі за французьку команду.