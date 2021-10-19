У Вінницькій області відремонтували дорогу до міста Брацлав

У Брацлавській територіальній громаді на Вінниччині завершився ремонт ділянки протяжністю 11,79 км дороги О-02-21-05 Торків – Брацлав – Ситківці – Леухи – ст. Монастирище, заявив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, повідомляє Обозреватель.

Ремонт ділянки, яка проходить через місто Брацлав та села Грабовець і Семенки, здійснено за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Підрядна організація дає 10 років гарантії на дорожнє полотно. Джерело: Facebook Сергія Борзова

Підрядна організація дає 10 років гарантії на дорожнє полотно, 5 років на дорожнє огородження, 2 роки на напрямні стовпчики та дорожні знаки, а у разі появи недоліків зобов’язується усунути їх власним коштом.

"Автомобільна дорога була вкрай необхідна для надання вчасної медичної допомоги, безпечного підвозу дітей до освітніх закладів, так і для людей, які працюють за межами населених пунктів" , – розповів голова ОДА.

Торік на цій дорозі відремонтували найдовший міст – 206,7 м.п.

Так, забезпечено надійне транспортне сполучення з сусідніх територіальних громад у напрямку з південного заходу на північний схід, а також виїзду на автомобільну дорогу М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, що входить до складу міжнародного коридору Go Highway.

Автомобільна дорога була вкрай необхідна для надання вчасної медичної допомоги. Джерело: Facebook Сергія Борзова

Нагадаємо, за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво" в 2021 році в Україні має бути побудовано і відремонтовано 6500 км доріг державного та місцевого значення.