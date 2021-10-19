Лікарі назвали "нешкідливий" симптом, який може вказувати на розвиток раку

Директор і головний фармацевт британської онлайн-аптеки Medicine Direct Доктор Хусейн Абдеев розповів, на яке захворювання може вказувати такий, здавалося б, безпечний симптом, як гикавка, повідомляє Clutch.

Фармацевт посилається на Ірландське дослідження, проведене в 2006 році. Воно було засноване на вибірці з 99 пацієнтів з раком стравоходу. Результати тестувань показали, що 27% пацієнтів скаржилися на часті напади гикавки. Також згідно з результатами, 68% учасників відзначали втрату ваги, а у 82% виникали труднощі з ковтанням. Ще один поширений симптом-млявість.

Доктор Абдеев повідомив, що найчастіше гикавку викликає швидке поглинання їжі або напоїв, а також переїдання і вживання алкоголю.

"Коли без видимої причини ваш шлунок перестає працювати належним чином або ви постійно відчуваєте здуття", - сказав лікар.

Якщо злоякісне новоутворення тисне на діафрагму, то може викликати спазми і стати причиною гикавки.

"При невмотивованої гикавці треба звернутися до фахівця. Лікар може направити хворого на ендоскопію, рентген грудної клітини, ЕКГ або аналізи крові. Під час таких досліджень може бути виявлений рак», – резюмував доктор Абдєєв.