В Україні встановили норму по кількості COVID-щеплень на тиждень

В Україні встановили ліміт по кількості щеплень від коронавірусу – 1,5 млн уколів на тиждень. Про це повідомила прес-служба МОЗ﻿.

Відповідне доручення прем'єр-міністра вже підписане міністром охорони здоров'я та надіслано до виконання.

"Кожна область відповідно до своїх можливостей отримала певну кількість щеплень, яку цілком може виконати. Усі поставлені цілі реальні" , - зазначив міністр охорони здоров'я, Віктор Ляшко.

Найвищий добовий рекорд, який було встановлено останнім часом, становить 193 тис. щеплень.

Із входженням у червоний рівень епідеміологічної небезпеки Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області вийшли у лідери щеплень першою дозою за добу. Кількість щеплень зросла вдвічі.

Ляшко також зауважив, що головне завдання для місцевої влади - збільшити кількість центрів вакцинації і зробити графік їх роботи максимально зручними для населення.