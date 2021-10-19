В Україні пройшов масштабний турнір з бразильського джиу-джитсу

У Дніпрі відбувся масштабний турнір Гран-прі TMS з бразильського джиу-джитсу, повідомляє УНИАН.

У змаганнях взяли участь найкращі спортсмени з України, а також два спортсмени з Литви та Молдови.

Призові місця розігрувалися в дев'яти різних вагових категоріях. Спортсмени боролися за призовий фонд у розмірі 400 тисяч гривень. Також були розіграні пояси абсолютних чемпіонів.

У жіночому дивізіоні чемпіонський титул завоювала співробітниця патрульної поліції Тетяна Гринько. У чоловіків пояс чемпіона виграв литовець Лукас Пелакаускас, який переміг топ-спортсменів з України.

Турнір проходив у форматі "Submission Only".