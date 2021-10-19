"Червона" зона може розширитися ще на 4 області
"Червона" зона карантину в Україні цього тижня може розширитися. Ще 4 області можуть потрапити до зони з найсуворішими обмеженнями, пише Ірина Гамерська, РБК-Україна.
Про це повідомляє керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.
"Вже 5 регіонів пішло в червоний рівень епіднебезпеки, є ще 4 регіони, які показують досить критичну динаміку", - зазначив він.
Так, під загрозою потрапляння до "червоної" зони:
- Житомирська область,
- Луганська область,
- Сумська область,
- Харківська область.
Ганиченко додав, що Харківська область час від часу показує надмірне навантаження на систему охорони здоров'я, але їх його поки вдається збивати.
Хто вже в "червоній" зоні
Станом на зараз, у "червоній" зоні Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька та Дніпропетровська області. В цих регіонах введені максимальні обмеження. Так, заборонена робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, ТРЦ, ринків.
Відповідно до правил адаптивного карантину, в "червоній" зоні дозволена робота продуктових магазинів, аптек, АЗС, пошти та банків.
Разом з тим, за умови стовідсоткової вакцинації співробітників та відвідувачів бізнес має право працювати.