Держбанки скоротили частку непрацюючих кредитів

Державні банки скоротили портфелі непрацюючих кредитів (NPL) до 35% на 1 вересня 2021 року, держбанки скоротили портфелі NPL на 108 млрд грн, повідомляє Економічна правда.

Про це йшлося під час засідання Ради з фінансової стабільності.

"Банківська система з 1 січня 2020 року суттєво зменшила рівень непрацюючих кредитів (NPL) - до 35% на 1 вересня 2021 року.

Найбільший ефект показали державні банки, скоротивши портфелі NPL на 108 млрд грн, що складає майже 80% від загального скорочення в банківській системі", - йдеться у повідомленні Нацбанку.

Зазначається, що основним інструментом оздоровлення портфелів залишається списання раніше зарезервованих непрацюючих активів з одночасним продовженням роботи з повернення коштів.

"Державні банки наразі не бачать нормативних перешкод з боку НБУ та уряду для ефективного врегулювання проблемних боргів. Водночас банки очікують на ефективніший захист своїх прав у судах" , - додали в НБУ.

Участь у засіданні взяли члени РФС: голова НБУ Кирило Шевченко, його заступники Юрій Гелетій та Ярослав Матузка, міністр фінансів Сергій Марченко, його заступник з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут, голова НКЦПФР Руслан Магомедов, заступниця керівника Офісу президента Юлія Свириденко.