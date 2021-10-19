Найдешевший у світі кросовер здивував результатами краш-тесту

Найдешевший у світі кросовер Tata Punch отримав 5 зірок на краш-тесті Global NCAP, повідомляє Твоя машина.

Випробування проходила базова версія моделі, оснащена двома подушками безпеки і кріпленням для дитячих автомобільних крісел Isofix.

Автомобіль піддали фронтальному удару об бар'єр, еквівалентному швидкості 64 км / ч. Перешкода деформується з 40-процентним перекриттям. Також машину зіштовхнули з візком на швидкості 50 км / ч.

За результатами захист дорослих людей оцінили 16,45 балів з 17, а дітей - на 40,89 балів з 49.

Кросовер Tata Punch досягає в довжину всього 3830 мм. Під капотом встановлений 1,2-літровий 3-циліндровий атмосферник на 86 к.с., що працює в парі з МКПП або з роботом з одним зчепленням. В Індії модель коштує від 8000 доларів.