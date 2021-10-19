У В'єтнамі на онлайн-уроці в п'ятикласника в руках вибухнув телефон

У В'єтнамі стався трагічний випадок, який забрав життя п'ятикласника. Дитина під час онлайн-уроку користувалася мобільним телефоном. Раптово той вибухнув у її руках. Від отриманих травм хлопчик помер.﻿ Про це, із посиланням на місцевого чиновника, повідомляє Clutch.

Повідомляється, що школяр перебував на онлайн-занятті вдома в провінції Нгеан через карантинні обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусу. Він був учнем п'ятого класу початкової школи Нам Ань.

Місцеві ЗМІ зазначили, що в момент, коли вибухнув телефон, хлопчик був у навушниках. Сусіди підбігли до будинку та терміново відвезли хлопчика до лікарні. Медики зробили все можливе, щоб його врятувати, проте їхні старання не увінчалися успіхом – уночі хлопчик помер у медичному закладі.

Виробник телефону невідомий. Також було відомо, що під час трагедії телефон знаходився на зарядці.

Чиновник системи освіти Ле Чунг Сон підтвердив вищевказану інформацію та додав, що вже відвідав сім'ю та висловив слова співчуття. Поліція веде розслідування.