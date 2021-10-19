Які новинки презентує в Україні концерн Stellantis

До середини 2022 року в продажі з'явиться 12 новинок, близько половини з них – електрифіковані, повідомляє 24 Канал.

Українське представництво одного з найбільших у світі автомобільних концернів Stellantis оголосило про плани на 2022 рік. У планах концерну – збільшити частку ринку з нинішніх 9% до 10,5% до кінця 2021 року.

Stellantis представляє в Україні 4 бренди – Peugeot, Citroen, Opel та DS Automobiles. Всі бренди поповняться новими моделями, в тому числі гібридними чи повністю електричними.

Бренд Peugeot, який нещодавно змінив логотип, представить хетчбек 308 третього покоління з двигунами внутрішнього згоряння. Також вийдуть на ринок електричні версії Peugeot 2008 та Rifter. Остання модель – єдина у своєму сегменті на українському ринку з електричним приводом.

У бренду Citroen крос-хетч C4 вже доступний з двигунами внутрішнього згоряння, а навесні наступного року також буде представлена електрична версія з запасом ходу у 350 км та розгоном до сотні за 9,5 секунд.

Також наступного року з'явиться кросовер C5 Aircross у версії плагін-гібрид.

Електрична версія Opel Mokka матиме запас ходу у 320км, а кросовер Grandland отримає оновлення. Також в Україні з'явиться нове покоління Opel Astra L в кузові хетчбек, який виготовлятимуть в Рюссельхаймі.

Преміум-бренд DS Automobiles представить в Україні DS 4 другого покоління, седан преміум-класу DS 9, а також електричну версію DS 3 e-Tense.

Вже зараз 10 фірмових сервісних центрів авторизовані під обслуговування електричних автомобілів, ще 9 дилерів – отримають сертифікат до кінця 2021 року, а 2022 року усі сервісні центри Stellantis матимуть змогу обслуговувати електричні та гібридні авто.