Катя Осадча показала сімейне фото з Туреччини

На початку жовтня Катя Осадча та Юрій Горбунов повезли сина в Туреччину. На той час Данилу було менш як два місяці. На березі моря сім'я влаштувала зворушливу фотосесію, повідомляє 24 Канал.

Два місяці тому, 19 серпня, 38-річна Катя Осадча народила третього сина, якого назвала Данилом. Зірка не показує його обличчя, однак публічно вітає з дорослішанням. Вона не стала влаштовувати нову сімейну фотосесію, а показала кадри з Туреччини, які публіка побачила вперше.

На фото багатодітна матуся зображена з молодшим сином на руках. Вона в легкій персиковій сукні довжини максі з декольте та розрізами. Літнє вбрання Катя Осадча доповнила кольє та сонцезахисними окулярами.

"Данилові сьогодні два місяці. Так швидко летить час, а цього ніжного віку так мало, що хочеться фільмувати кожну мить. Юро Горбунов, дякую, що твоєї любові вистачає тепер на всіх трьох," , – написала телезірка.

Фото з інстаграму ведучої

Фото з інстаграму ведучої

Зазначимо, зіркова пара не дуже афішувала свій відпочинок у Туреччині. Невідомо, в якому місті та готелі вони зупинялись у розпал оксамитового сезону. Єдиний кадр, який підтверджував їхню поїздку з сином, був зроблений у ресторані за вечерею.