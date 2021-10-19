Кива зробив офіційну заяву для СБУ
Народний депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя" Ілля Кива зробив офіційну заяву для Служби безпеки України.
Відеозвернення він опублікував у своєму Telegram-каналі.
"Вчора на черговій нараді СБУ було поставлено завдання - виявити всі мої контакти з представниками РФ, визначити кураторів, визначити політтехнологів, а також перевірити мене на наявність російського громадянства. Хочу офіційно завити, що, на жаль, у мене немає російських кураторів, на жаль, у мене немає політтехнологів і на жаль, у мене немає російського громадянства. Всьому, напевно, свій час, або поки я справляюся і без цього", - говорить Кива.