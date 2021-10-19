Одеситці заблокували рахунки через збіг ПІБ із підсанкціонною москвичкою

У одеситки одночасно заблокували всі рахунки у двох банках. Тепер у неї немає доступу до засобів, а адвокати розводять руками, бо ситуація може затягнутися на півроку. А все тому, що ПІБ дівчини збіглося з її підсанкційною "тезкою" з Москви. Про це, посилаючись на адвоката постраждалої Валерія Судакова, повідомляє Страна UA.

За його словами, в одному з банків швидко зрозуміли, що сталася помилка, вибачилися і розблокували рахунки. У другому банку (адвокат не називає його, відзначаючи лише, що мова йде про "найбільшому банку України") на контакт йти не стали.

"У Мін'юсті їй пошепки пояснили, що вона занесена в санкційні списки РНБО. І мовляв, нічого вдіяти не можуть. Справа в тому, що в списках значилося якась москвичка, власниця комерційного банку" ISBank ". І ось прізвище, ім'я, по батькові та навіть рік народження клієнтки повністю збіглися з особистими даними росіянки ", - розповів адвокат.

Він зазначив, що банк заблокував рахунки "про всяк випадок", очевидно, не вникаючи в ситуацію.