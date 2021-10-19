Анна Седокова разом з чоловіком на конкурсі краси в Лос-Анджелесі

Днями, в Лос-Анджелесі відбувся фінал конкурсу краси Miss Russian USA. Захід відвідало безліч селебріті, серед яких можна було побачити екс-учасницю культової групи «ВІА Гра» Анну Сєдокову. Компанію в цей вечір їй склав чоловік, латвійський баскетболіст Яніс Тімма, повідомляє WomanEL.

Для виходу в світ пара вибрала ансамблі в чорно-синіх тонах. Артистка з'явилася в обтислому платті, прикрашеному бісером, а її коханий з'явився в брюках і велюровому піджаку.

«Ніколи не вище тебе. Ніколи не нижче тебе. Завжди поруч з тобою », - підписала фото 38-річна зірка.