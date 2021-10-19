Лоукостер Bees Airline відкриє пересадочний вузол в Одесі

Лоукостер Bees Airline відкриє в аеропорту Одеса пересадковий вузол між своїми рейсами, заявив гендиректор авіакомпанії Євген Хайнацький, повідомляє Avianews.

Розклад побудовано так, що внутрішній рейс Київ-Одеса стикується з міжнародними рейсами Bees Airline з Одеси в Тбілісі, Єреван, Гянджу і Прагу в обох напрямках.

Всі рейси буде здійснювати один і той самий літак, тому пасажирам не варто боятися короткої пересадки в Одесі. Тобто якщо виліт одного рейсу затримається, пасажир все одно встигне на виліт другого.

"Потрібно пам'ятати, що під час пересадки з салону потрібно забирати всі речі з собою. Літак в Одесі буде проходити митний контроль, і все, що залишиться на борту, буде прибрано. Також може змінитися місце в літаку, якщо його не оплатити заздалегідь на всіх рейсах. Наприклад, якщо ви летіли з Тбілісі до Одеси в 5-му ряду, то з Одеси до Києва може дістатися і 20-й, і 30-й ряд" , — розповів керівник Bees Airline.

Зараз лоукостер завершує переговори з аеропортом Одеса про те, щоб пасажири, які летять з пересадкою, проходили формальності за спрощеною схемою.

Після цього лоукостер запустить продаж єдиних квитків з Києва в Тбілісі, Єреван, Гянджу і Прагу і назад з пересадкою в Одесі.

Посадковий талон на обидва рейси мандрівник зможе отримувати в початковій точці маршруту. Багаж також реєструватимуть до кінця, і його не потрібно буде отримувати після прильоту в Одесу і нести на стійку реєстрації.

Оскільки в аеропорту Одеса немає транзитної зони, після прильоту спочатку потрібно буде вийти в загальний зал, а потім пройти в зону контролю на наступний рейс.