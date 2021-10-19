Британські енергокомпанії почали масово банкрутувати

З початку вересня збанкрутували 13 британських енергокомпаній, вони почали масово йти з ринку на тлі рекордного зростання цін на газ, повідомляє "Лента.ру".

Наприклад, 18 жовтня перестала працювати фірма Goto Energy, йдеться на сайті Управління ринків газу та електроенергії Великобританії (Ofgem).

Goto Energy, яка забезпечувала газом і електрикою близько 22 тисяч приватних клієнтів, припинила свою роботу. Подача електрики в будинки споживачів продовжиться, а кошти, які вони внесли на свої рахунки, будуть збережені, відзначили в Ofgem.

Раніше про банкрутство повідомили Pure Planet, Colorado Energy і Daligas, в сукупності вони мали більше 260 тисяч клієнтів. Всі вони стануть обслуговуватися компанією Shell Energy. Багато енергокомпаній продовжують зазнавати збитків.

Міністр енергетики Великобританії Кваси Квартенг пообіцяв, що британці не залишаться без світла та газу. За його словами, регулятор забезпечить подачу газу і електроенергії споживачам, навіть якщо їх постачальник відмовиться від своїх зобов'язань. Витрати на підтримку галузі можуть обійтися платникам податків у мільярди фунтів стерлінгів.

Влада країни впевнена, що внутрішнього видобутку газу і імпорту з Норвегії вистачить для задоволення потреб країни в енергії.