Розпочався візит міністра оборони США до України

Сьогодні, 19 жовтня, розпочався робочий візит делегації вітчизняного оборонного відомства Сполучених Штатів Америки на чолі з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Високопоставлених гостей на території Міноборони України зустрів голова відомства Андрій Таран.

У Залі пам'яті захисників України іноземна делегація вшанувала українських воїнів, які ціною власного життя боролися за свободу та незалежність нашої країни від російського окупанта.

Також Андрій Таран і Ллойд Остін поклали квіти на Дзвін Пам'яті.