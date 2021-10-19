"Шахтар" визначився зі складом на матч з "Реалом"

Головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі визначився із заявкою на поєдинок футбольної Ліги чемпіонів з мадридським "Реалом". Сама зустріч розпочнеться о 22:00 у вівторок, 19 жовтня, на столичному НСК "Олімпійський", повідомляє Обозреватель.

Інформацію опублікували на офіційній сторінці "оранжево-чорних" в Twitter. У список увійшли 25 футболістів: три воротаря, вісім захисників, 11 півзахисників і три нападаючих.

Воротарі: Шевченко, Пятов, Трубін

Захисники: Додо, Віта, Марлон, Ісмаїлі, Кривцов, Конопля, Корнієнко, Бондар

Півзахисники: Майкон, Маркос, Марлос, Тете, Степаненко, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрік, Судаков, Педріні

Форварди: Дентіньо, Сікан, Фернандо

Заявка "гірників" на матч з "Реалом" 19 жовтня. Джерело: ФК "Шахтар"

Поки що "Шахтар" посідає останнє місце в групі D, зігравши внічию з італійським "Інтером" (0:0) і поступившись в Молдові "Шерифу" (1:2). "Реал" з таким же рахунком програв на своєму полі дебютанту Ліги чемпіонів, але зумів взяти три очки в гостьовій дуелі в Італії (1:0).

У сезоні 2021/2022 "гірники" також зустрічалися з мадридцями на груповій стадії і обидва рази брали верх.