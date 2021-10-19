Валютний ринок вівторка: хід торгів

У вівторок курс безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку продовжив зниження і в першій половині торговельної сесії опустився до 26,25 гривень на покупку, встановивши новий річний мінімум.

Національний банк виходив з інтервенцією на покупку валюти, купив 5 млн доларів в районі 26,30 гривень - і пішов. Після відходу регулятора зниження котирувань продовжилося, але в районі 26,27-26,28 гривень покупці виявили підвищену цікавість, і зниження припинилося. Аж до початку обідньої перерви угоди йдуть у вузькому діапазоні 26,27-26,29 гривень; обсяг угод тільки в торговельній системі Bloomberg до 13 години досяг 190 млн доларів.

Курс готівкового долара в оптових обмінниках Києва за півдня опустився на 4 копійки: вранці «американця» продавали по 26,39-26,40 гривень, а до початку обідньої перерви цінник опустили до 26,35-26,36 гривень. Активності покупців валюти не спостерігається.

Євро на FOREX в першій половині дня продовжив зростання, що почалося вчора, і піднявся до 1,1669 долара. Готівковий євро відреагував на зростання світових цін і до обіду подорожчав до 30,60-30,65 гривень.

Російський рубль сьогодні зростає до американського долара синхронно з відновленням зростання світових цін на нафту. До обіду він досяг 70,82 рублів за долар. Готівковий рубль в столиці ще вчора подорожчав до 3,67-3,69 гривень за 10 рублів; за такою ціною його продають і сьогодні.

Подорожчав і польський злотий: сьогодні в Києві його продають по 6,70-6,75 гривень.