Росія почала війну на Донбасі – міністр оборони США

Винуватцем збройного конфлікту на Донбасі є Росія, яка почала проявляти агресію. Так вважає міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Давайте чітко говорити, що Росія почала цю війну, і Росія є тим каменем, який перешкоджає мирному врегулюванню. Вони почали порушувати територіальну цілісність і суверенітет України", - підкреслив Остін на спільному брифінгу з міністром оборони України Андрієм Тараном у Києві.

Він уточнив, що США продовжать надавати Україні необхідну підтримку в конфлікті з Росією.