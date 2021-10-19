В одеському аеропорту затримали чоловіка з 10 кг прикрас

У міжнародному аеропорту «Одеса» прикордонники затримали українця, який намагався ввезти з Дубая понад 10 кг ювелірних виробів.

Як повідомили﻿ у пресслужбі Державної прикордонної служби, загальна вартість прикрас за цінами онлайн магазинів становить понад 7 тис. доларів.

"Для проходження контролю чоловік обрав зелений коридор та умисно хотів уникнути митних платежів за перевезення коштовного товару. Під час перевірки багажу українця прикордонники спільно з митниками виявили, що його валізи вщерть набиті срібними прикрасами: каблучки, сережки, браслети, підвіски" , - йдеться в повідомленні.

Усі вироби зі срібла 925 проби зі вставками з каміння різних видів та розмірів. Загальна вага прикрас перевищила 10 кг, а це близько 90 комплектів ювелірних виробів.

Окрім того, громадянин повідомив, що усі коштовності він придбав в Індії за мізерну ціну.

Тривають слідчі дії.