Остін відповів Росії щодо членства України в НАТО

Ніякі треті країни не мають права впливати на визначення Україною своєї майбутньої зовнішньої політики. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Так він прокоментував реакцію РФ на можливість вступу України до НАТО.