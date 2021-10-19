Остін відповів Росії щодо членства України в НАТО
Ніякі треті країни не мають права впливати на визначення Україною своєї майбутньої зовнішньої політики. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Так він прокоментував реакцію РФ на можливість вступу України до НАТО.
"Жодна третя країна не має права вето на вступ до НАТО. Україна, як я вже зазначив, має право вирішувати свою майбутню зовнішню політику без зовнішнього втручання. Я скажу, що наша підтримка українського суверенітету є непохитною, і ми будемо продовжувати працювати разом для того, щоб запевнити, що ми в правильному місці, і Україна може себе захистити ", - сказав Остін на спільному брифінгу з міністром оборони України Андрієм Тараном у Києві.