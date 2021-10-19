ООН просить в Ілона Маска $6 мільярдів

У засновника компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска попросили $6 млрд на боротьбу із загрозою голоду і його наслідками для людства. З проханням про фінансову допомогу до нього звернувся виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН Девід Бізлі, повідомляє Страна UA.

"42 мільйони осіб цього року виявилися на межі голоду. Безпрецедентна глобальна криза, що загострилася через (пандемію - ред.) COVID-19. Голод, дестабілізація (ситуації - ред.) у країнах і масова міграція (чекають нас - ред.), якщо ми не відповімо. Ілон Маск, ви тільки за вчорашній день заробили $6 млрд - це саме та сума, яка нам потрібна, щоб запобігти катастрофі! Будь ласка, допоможіть!" - написав Бізлі на своїй сторінці в Twitter.

Наприкінці липня ВПП ООН і Продовольча і сільськогосподарська організація ООН випустили доповідь, в якій зазначалося, що погіршення ситуації з продовольчою безпекою може статися з серпня по листопад цього року у 23 районах світу, які включають 28 держав. Йшлося про Афганістан, Гаїті, КНДР, Колумбію, М'янму, Нігерію, Сирію і ще цілу низку країн Африки, Близького Сходу і Центральної Америки.

Згідно з документом, всього у 2020 році у світі з гострими проблемами в області продовольчої безпеки зіткнулися близько 155 млн осіб: це на 20 млн більше, ніж у 2019. Було відзначено, що понад 41 млн осіб наразі потребують невідкладної допомоги, інакше їм загрожує голод.