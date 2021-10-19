Завершився капремонт трьох мостів на трасі КПП "Демино-Олександрівка" – Луганськ

У Луганській області у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" завершився ремонт трьох мостів на дорозі Р-66 Контрольно-пропускний пункт "Демино-Олександрівка" – Сватове – Лисичанськ – Луганськ, повідомляє УНІАН.

"Йдеться про капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на км 192+862, мосту на км 182+933, мосту через річку Біленька на км 188+578 (населений пункт Гірське)", - уточнили у Службі автомобільних доріг у Луганській області.

Станом на зараз дорожники ще очікують на дозвільні документи для введення в експлуатацію мосту біля Гірського.