Розпочато ремонт однієї з найдовших трас Волині
У Волинській області стартував довгоочікуваний ремонт ділянки Війниця — Локачі територіальної автомобільної дороги Т-03-11. Роботи ведуться за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", повідомляє УНІАН.
"Т-03-11— одна з найдовших доріг державного значення Волині. Вона пролягає територією шести колишніх адміністративних районів: Любешівського, Камінь-Каширського, Ковельського, Турійського, Локачинського та Горохівського", — йдеться у повідомленні Укравтодору.
У селі Війниця підрядник днями приступив до фрезерування зношеного дорожнього покриття. Дорожня техніка рухається у напрямку колишнього райцентру. Цього року планується влаштувати вирівнюючий шар асфальту на 5,5-кілометровому відрізку, а у наступному році зробити фінішне асфальтування.
"По завершенню всього комплексу ремонтних робіт населеними пунктами Війниця, Павлівка, Михайлівка та Крухиничі пролягатиме якісна освітлена дорога з відновленим покриттям, розміткою та дорожніми знаками, заасфальтованими з’їздами і в’їздами в двори. Стане ця ділянка шляху комфортною і для пішоходів, адже проєктом передбачено уздовж всієї ділянки по лівій стороні прокласти пішохідну доріжку, відокремлену від проїзної частини бар’єрним огородженням. А ще відремонтуються існуючі автопавільйони, а також з’явиться один новий", — повідомляє Укравтодор.