Розпочато ремонт однієї з найдовших трас Волині

У Волинській області стартував довгоочікуваний ремонт ділянки Війниця — Локачі територіальної автомобільної дороги Т-03-11. Роботи ведуться за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", повідомляє УНІАН.

"Т-03-11— одна з найдовших доріг державного значення Волині. Вона пролягає територією шести колишніх адміністративних районів: Любешівського, Камінь-Каширського, Ковельського, Турійського, Локачинського та Горохівського", — йдеться у повідомленні Укравтодору.

У селі Війниця підрядник днями приступив до фрезерування зношеного дорожнього покриття. Дорожня техніка рухається у напрямку колишнього райцентру. Цього року планується влаштувати вирівнюючий шар асфальту на 5,5-кілометровому відрізку, а у наступному році зробити фінішне асфальтування.