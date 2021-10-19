Збірна України з футзалу дізналася суперників на Євро-2022

Стали відомі суперники збірної України на груповому етапі чемпіонату Європи з футзалу-2022, повідомляє УНИАН.

За підсумками жеребкування українська збірна потрапила до групи а, де її суперниками будуть чинний чемпіон світу та Європи Португалія, Нідерланди, а також переможець плей-офф між збірними Сербії Білорусі.

Результати жеребкування

Група A: Нідерланди, Португалія, Сербія / Білорусь, Україна

Група B: Казахстан, Італія, Словенія, Фінляндія

Група C: Росія, Хорватія, Польща, Словаччина

Група D: Іспанія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Грузія

Чемпіонат Європи пройде з 19 січня по 6 лютого.

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