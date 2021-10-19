У Мадриді група людей захопила музей і погрожує суїцидом

У Мадриді шестеро осіб у музеї Прадо зайняли один із залів і погрожують накласти на себе руки, якщо уряд не виконає їхніх вимог. Про це, з посиланням на телеканал La Sexta, повідомляє Кореспондент.

Загарбники музею є постраждалими в результаті так званого синдрому токсичної олії, спалаху захворювання в Іспанії в 1981 році через масове отруєння рапсовою олією.

Акція проводиться в 40-річчя масового отруєння зі смертельним результатом. За словами потерпілих, в результаті цього загинуло майже 4 тисячі осіб і постраждали більш як 20 тисяч людей, які і сьогодні продовжують страждати.

Повідомляється, що постраждалі вимагають відшкодування збитку, спеціалізованої медичної допомоги та проведення додаткових розслідувань.

Одна з вимог полягає в тому, щоб глава уряду Санчес погодився на зустріч з асоціацією, представники якої влаштували акцію.