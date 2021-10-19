Легенда Шахтаря Срна розповів, як його запрошували в Реал

Колишній капітан "Шахтаря" і збірної Хорватії Даріо Срна напередодні матчу "гірників" проти "Реала" в рамках Ліги чемпіонів розповів, як одного разу він міг стати футболістом мадридського клубу. УНІАН буде вести онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" - "Реал", повідомляє УНИАН.

"Чи Звали мене "Реал"? Шустер дзвонив мені, коли він був тренером. Він-чудовий хлопець. Він дзвонив президенту або моєму агенту, але офіційної пропозиції не надійшло. Але коли я перейшов в "Шахтар", то він вже став тренером нашого клубу.

"Шахтар" - найкращий клуб Східної Європи, якщо порівнювати з іншими. Ми купуємо молодих талантів, багатьох бразильців, розвиваємо їх і продаємо у великі клуби. Це все почалося з Ахметовим".

Зараз Даріо Срна працює спортивним директором "Шахтаря". Хорват розповів, як він справляється зі своїми обов'язками.

"Я добре справляюся на нинішній посаді. Знаю, що у багатьох починаються проблеми після закінчення кар'єри, але я тут провів 17 років і ще один рік в "Кальярі". Я попрацював помічником тренера, а потім мені запропонували посаду спортивного директора.

"Шахтаря", я люблю допомагати. Це мій клуб, моя команда, моя сім'я... Будь-яка роль мені підійде, але я люблю бути ближче до команди, ділитися своїм досвідом" , - розповів Срна в інтерв'ю виданню AS.

Даріо Срна в "Шахтарі":