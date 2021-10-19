NASA сфотографувала надмасивну чорну діру

Рентгенівська обсерваторія "Чандра", яка належить Національному управлінню з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA) зробила фотографію надмасивної чорної діри. Космічний об’єкт розташований у галактиці "Андромеда", пише Сергій Пишкін, РБК-Украина.

"Сьогодні "Чандра" спостерігає за центральною надмасивною чорною дірою (SMBH) в галактиці "Андромеда" , - пише пресслужба обсерваторії.

Зазначається, що в нашій галактиці "Чумацький Шлях" також є чорна діра "Стрілець А", вага якої в 4 млн разів більша за вагу нашого Сонця. Втім, космічний об’єкт галактики Андромеда - важчий за нашу зірку у 20 млн разів.