США продолжат поддерживать безопасность в Черноморском регионе – Остин

Министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Андрей Таран обсудили укрепление партнерства в Черноморском регионе, чтобы противостоять действиям РФ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Мы предоставляем помощь во всех регионах на регулярной основе, и это наше обязательство перед нашими партнерами. И вы можете ожидать, что мы будем продолжать нашу поддержку. Этот регион является очень важным для нас, и мы продолжим нашу поддержку нашим партнерам для обеспечения безопасности в этом регионе", – сказал Остин на брифинге по результатам переговоров с Тараном в Киеве.

В то же время, он отметил, что изменений в позициях и возможностях США нет.