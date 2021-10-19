США продолжат поддерживать безопасность в Черноморском регионе – Остин
Министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Андрей Таран обсудили укрепление партнерства в Черноморском регионе, чтобы противостоять действиям РФ, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Мы предоставляем помощь во всех регионах на регулярной основе, и это наше обязательство перед нашими партнерами. И вы можете ожидать, что мы будем продолжать нашу поддержку. Этот регион является очень важным для нас, и мы продолжим нашу поддержку нашим партнерам для обеспечения безопасности в этом регионе", – сказал Остин на брифинге по результатам переговоров с Тараном в Киеве.
В то же время, он отметил, что изменений в позициях и возможностях США нет.
"Сегодня мы обсудили укрепление нашего партнерства в Черноморском регионе с нашими партнерами, чтобы противостоять действиям России по дестабилизации. Мы поддержали Украину вместе с Грузией, Румынией, Болгарией. Мы поняли важность партнерства и союзничества между союзниками и партнерами для того, чтобы сдержать российскую агрессию", – добавил Остин.