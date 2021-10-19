Україна готується почати імпорт газу з Румунії

Україна вивчає можливість імпорту газу з Румунії, про це сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, повідомляє УНИАН.

Він зазначив, що, крім власного видобутку, компанія володіє значними запасами газу в підземних сховищах і можливостями оперативного імпорту значних обсягів газу з європейських напрямків.

"У нас є можливість імпортувати газ з різних європейських країн – Польщі, Угорщини, Словаччини, зараз прораховується варіант імпорту з Румунії. У нас досить диверсифікований імпорт, тому ми впевнені, що зможемо забезпечити та платоспроможний попит української промисловості. А населення вже забезпечене достатніми обсягами газу власного видобутку і газом, який у сховищах" ,-цитує прес-служба Вітренко.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) на 17 жовтня становлять 18,66 млрд куб.м, що майже на 34% менше торішніх показників.