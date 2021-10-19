Міністр екології подав у відставку

Глава Мінекології Роман Абрамовський написав заяву про відставку. Про це заявив глава фракції Слуга народу Давид Арахамія, повідомляє Кореспондент.

"Я бачив, що він написав заяву. Я заходив якраз до голови (Ради), а він виходив. За власним бажанням (написав)... Так збіглися обставини, що я бачив, що він виходив і він писав заяву", - сказав він.

Арахамія впевнений, що в парламенті вистачить голосів за відставку Абрамовського.

При цьому він допустив, що на посаду міністра екології призначать когось із депутатів фракції "Слуга народу".