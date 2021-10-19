Шахтар здобув вольову перемогу над Реалом в Юнацькій лізі УЄФА

Донецький "Шахтар" U-19 у 3-му турі групового етапу Юнацької ліги УЄФА зустрічався з мадридським "Реалом". Матч пройшов у Києві, повідомляє УНИАН.

"Шахтар" здобув перемогу з рахунком 3:2. "Гірники" двічі програвали, але щоразу відігравалися, а наприкінці першого тайму забили, як з'ясувалося, переможний гол.

"Шахтар" здобув другу перемогу в турнірі та набрав 6 очок після двох турів.

"Шахтар U-19" - "Реал" U-19 - 3:2

Голи: Глущенко, 32, Сігєєв, 42, Гулько, 45 - Петер, 10, Давид Гонсалес, 41

"Шахтар" U-19: Пузанков, Фаріна, Булеза, Козик, Глущенко (Гаврилюк, 86), Капінус, Гулько (Плющ, 77), Лосенко (Роспутько, 77), Сігєєв, Гончарук (Погорілий, 83), Векленко (Бако, 86)

Нагадаємо, основна команда "гірників" свій матч Ліги чемпіонів проти "Реала" проведе також сьогодні, 19 жовтня. Початок - о 22.00.

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