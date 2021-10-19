У Києві чоловік вдерся до приймальні депутатки від "Слуги народу"

У Києві чоловік вдерся до приміщення громадської приймальні депутатки Київської міськради від Слуги народу Лілії Пашинної, повідомляє Новое время.

У вівторок, 19 жовтня, близько 10.00 години правоохоронцям надійшла інформація про те, що в приміщення громадської приймальні на вулиці Лютеранській хуліганить невідомий.

Як повідомив начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва, на місці до поліції звернувся помічник депутата міськради, який повідомив обставини події.

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За його словами, в приміщення вдерся чоловік, розбив скло у вхідних дверях і замалював з балончика таблички. Далі порушник спустився на перший поверх, де є щити електромережі, і вирвав звідти дроти.

Отримавши повідомлення про подію, спецназівці полку поліції особливого призначення № 2 затримали 31-річного уродженця Полтавської області і передали слідчо-оперативній групі. Зараз з ним спілкуються слідчі і встановлюють мотиви скоєного.

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У поліції повідомили, що під час поверхневого огляду слідчі виявили і вилучили предмет, схожий на пневматичний пістолет і балончик з фарбою. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.