У Харківській області чоловік напав на COVID-відділення

У с. Ковшарівка Куп'янського району Харківської області чоловік напав на COVID-відділення — пошкодив медичне обладнання та розбив вікна в лікарні, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив керівник Куп'янського територіального медичного об'єднання Євген Синько.

"Молодий чоловік займався не зовсім правильними речами: розбив вікна приймальні COVID-відділення, перевернув меблі, зіпсував обладнання, поваляв кисневі балони. Ми звернулися із заявою до відділення поліції" , — заявив Синько.

Він додав, що з 19 жовтня біля COVID-стаціонару чергуватимуть патрульні, щоб забезпечити порядок і безпеку пацієнтів і працівників медзакладу.